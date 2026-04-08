"Матрешку Москвы" в парке "Зарядье" перевели на летний режим работы

"Матрешка Москвы" в парке "Зарядье" переходит на летний режим работы. Со вторника по пятницу и по воскресеньям сюжеты о географии, культуре и традициях России, а также цифровые интерпретации сказок писателя Александра Пушкина будут показывать каждый час с 19:00 до 21:00. По субботам предусмотрен дополнительный показ в 22:00.

Чтобы гости ощутили полноценный эффект погружения, имеются яркие экраны площадью почти 300 квадратных метров, более сотни профессиональных сценических приборов, а также кинетическая конструкция.

