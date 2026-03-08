График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

08 марта, 08:45

Город

Москвичам рассказали, куда можно сходить в праздничные выходные

Москвичам рассказали, куда можно сходить в праздничные выходные. Например, они могут посетить кинопарк "Москино". Там с 12:00 до 18:00 гостей ждут квест "Тот самый цветок", танцевальные мастер-классы и постановочные съемки по картине "Иван Васильевич меняет профессию".

В Лианозовском парке подготовили квест "Цветочный маршрут" и праздничный концерт, а на Северном речном вокзале с 12:00 до 17:30 можно посетить мастер-классы по хореографии, созданию спа-наборов и свечей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

город

