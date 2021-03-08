Остановка "8 Марта" появится в Москве на один день. Так переименуют остановку "Улица 8 Марта" в честь праздника.

Также есть предложения переписать названия станций метро и дать им имена знаменитых женщин. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.