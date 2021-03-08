В Москве проходит акция "Вам, любимые" в честь 8 Марта

В Москве в честь 8 Марта проходит традиционная акция "Вам, любимые". Волонтеры в этот день раздадут больше трехсот тысяч тюльпанов.

Праздничное настроение создают в скверах и парках. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.