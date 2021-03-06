Пять млн тюльпанов вырастили к 8 Марта в городских теплицах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

К 8 Марта в столичных теплицах вырастили около пяти миллионов тюльпанов, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Цветы уже начали поступать в цветочные магазины.

Сиреневые, желтые, малиновые, красные и белые тюльпаны выращивают в теплицах ГБУ "Озеленение". Луковицы цветов начали высаживать уже в декабре и январе, чтобы они зацвели к Международному женскому дню.

К концу февраля сформировались бутоны, а в начале марта тюльпаны дошли до фазы молочной спелости. Именно в этот момент их срезали, упаковали в бумагу и отправили в цветочные магазины.

Свежие тюльпаны должны быть упругими и жесткими. Цветок нужно взять в ладони и слегка сжать, при этом раздастся характерный хруст. Это будет говорить о качестве цветка. На листьях свежих растений присутствует белый налет, а вялые кончики лепестков говорят об обратном.

Не рекомендуется покупать цветы, если бутоны перетянуты резинкой. Обычно так делают при транспортировке цветов из Голландии, чтобы сохранить им товарный вид. Оценить их свежесть будет сложно.

Тюльпаны, купленные за несколько дней до праздника, надо хранить упакованными в плотную бумагу в холодильнике при температуре 1–3 градуса. Хранить лучше в вертикальном положении, поскольку цветок продолжает расти. Если бутоны будут лежать, они изогнутся, стремясь вверх.

Чтобы букет простоял в вазе подольше, следует удалить лишние листья в нижней части стебля. Воду лучше менять каждый день. Она должна быть прохладной, можно подкладывать на дно кубики льда.

Ранее стало известно, что цветы стали лидером в списке самых желанных и одновременно бесполезных подарков к 8 Марта. Женщины также назвали самыми бесполезными подарками кастрюли, кружки и сковородки, а также гели для душа, шампуни и сладости.

