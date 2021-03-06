Пять млн тюльпанов вырастили к 8 Марта в городских теплицах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
К 8 Марта в столичных теплицах вырастили около пяти миллионов тюльпанов, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Цветы уже начали поступать в цветочные магазины.
Сиреневые, желтые, малиновые, красные и белые тюльпаны выращивают в теплицах ГБУ "Озеленение". Луковицы цветов начали высаживать уже в декабре и январе, чтобы они зацвели к Международному женскому дню.
К концу февраля сформировались бутоны, а в начале марта тюльпаны дошли до фазы молочной спелости. Именно в этот момент их срезали, упаковали в бумагу и отправили в цветочные магазины.
Свежие тюльпаны должны быть упругими и жесткими. Цветок нужно взять в ладони и слегка сжать, при этом раздастся характерный хруст. Это будет говорить о качестве цветка. На листьях свежих растений присутствует белый налет, а вялые кончики лепестков говорят об обратном.
Не рекомендуется покупать цветы, если бутоны перетянуты резинкой. Обычно так делают при транспортировке цветов из Голландии, чтобы сохранить им товарный вид. Оценить их свежесть будет сложно.
Тюльпаны, купленные за несколько дней до праздника, надо хранить упакованными в плотную бумагу в холодильнике при температуре 1–3 градуса. Хранить лучше в вертикальном положении, поскольку цветок продолжает расти. Если бутоны будут лежать, они изогнутся, стремясь вверх.
Чтобы букет простоял в вазе подольше, следует удалить лишние листья в нижней части стебля. Воду лучше менять каждый день. Она должна быть прохладной, можно подкладывать на дно кубики льда.
Ранее стало известно, что цветы стали лидером в списке самых желанных и одновременно бесполезных подарков к 8 Марта. Женщины также назвали самыми бесполезными подарками кастрюли, кружки и сковородки, а также гели для душа, шампуни и сладости.
Москвичам приходится стоять в огромных очередях, чтобы купить цветы к 8 Марта
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: