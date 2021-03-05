Москва онлайн покажет, как мужчины дарят женщинам цветы на улицах города

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

8 марта, в Международный женский день, съемочная группа Москвы онлайн покажет, как волонтеры раздают тюльпаны представительницам прекрасного пола в рамках акции "Вам, любимые".

В праздничный день вручение цветов пройдет на вокзалах, бульварах, площадях и в парках. В мероприятии примут участие 500 добровольцев-мужчин. Также к акции присоединятся известные актеры и артисты.

Смотрите прямую трансляцию 8 марта в 11:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.