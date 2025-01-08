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08 января, 12:30

Город

В Москве капитально отремонтировали 100 домов советской постройки серии "Башня Вулыха"

В Москве капитально отремонтировали 100 домов советской постройки серии "Башня Вулыха"

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В Москве капитально отремонтировали 100 домов советской постройки серии "Башня Вулыха". Как рассказали в комплексе городского хозяйства, специалисты промыли и восстановили фасады зданий, заменили инженерные системы и привели в порядок входные группы.

"Башни Вулыха", получившие такое название в честь известного архитектора Ефима Вулыха – это одноподъездные дома, обычно 14-этажные, построенные в 60–70-е годы прошлого века. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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