В Москве капитально отремонтировали 100 домов советской постройки серии "Башня Вулыха". Как рассказали в комплексе городского хозяйства, специалисты промыли и восстановили фасады зданий, заменили инженерные системы и привели в порядок входные группы.

"Башни Вулыха", получившие такое название в честь известного архитектора Ефима Вулыха – это одноподъездные дома, обычно 14-этажные, построенные в 60–70-е годы прошлого века. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.