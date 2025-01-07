Мокрый снег и ледяной дождь сохранятся в Москве до конца суток

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Мокрый снег и ледяной дождь будут идти в Москве до конца суток. Есть риск образования гололедицы, предупреждает столичный комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.

"Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", – говорится в публикации.

Ведомство призвало пешеходов быть осторожными в непогоду. Водителей, в свою очередь, просят не превышать скорость и выдерживать дистанцию с другими машинами.

До конца недели в Москве прогнозируется оттепель. Так, ночью 8 января ожидается до 2 градусов, а днем – до 4 градусов и осадки в виде дождя и мокрого снега. Такие температурные значения на 8–9 градусов выше нормы и соответствуют показателям последней декады октября или первой декады апреля.

