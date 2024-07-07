На ВДНХ стартовал гастрономический фестиваль "Вкусы России – 2024"

Гастрономический фестиваль "Вкусы России – 2024", который является частью программы продвижения региональных брендов продуктов питания, стартовал на ВДНХ.

Фестиваль проводится уже третий год подряд и является частью масштабной программы продвижения региональных брендов продуктов питания, которую Минсельхоз реализует по поручению президента РФ с 2020 года. В гастрономическом фестивале принимают участие порядка 330 производителей из более чем 70 регионов России.

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