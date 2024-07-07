Новые спортивные площадки появились в детском Черкизовском парке после благоустройства

В 2019 году началось масштабное благоустройство детского Черкизовского парка. Проект разрабатывали с учетом пожеланий горожан и особенностей территории.

Сейчас на территории есть дворец творчества детей и молодежи, три современные игровые зоны, площадки для игр в настольный теннис, волейбола, баскетбола и других игр, а также зона для воркаута с выделенной зоной для детей.



О других преобразованиях – в эфире телеканала Москва 24.

