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07 июля, 13:15

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Новые спортивные площадки появились в детском Черкизовском парке после благоустройства

Новые спортивные площадки появились в детском Черкизовском парке после благоустройства

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В 2019 году началось масштабное благоустройство детского Черкизовского парка. Проект разрабатывали с учетом пожеланий горожан и особенностей территории.

Сейчас на территории есть дворец творчества детей и молодежи, три современные игровые зоны, площадки для игр в настольный теннис, волейбола, баскетбола и других игр, а также зона для воркаута с выделенной зоной для детей.

О других преобразованиях – в эфире телеканала Москва 24.

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