07 июля, 13:15Город
Новые спортивные площадки появились в детском Черкизовском парке после благоустройства
В 2019 году началось масштабное благоустройство детского Черкизовского парка. Проект разрабатывали с учетом пожеланий горожан и особенностей территории.
Сейчас на территории есть дворец творчества детей и молодежи, три современные игровые зоны, площадки для игр в настольный теннис, волейбола, баскетбола и других игр, а также зона для воркаута с выделенной зоной для детей.
О других преобразованиях – в эфире телеканала Москва 24.