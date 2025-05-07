Тематическая фотовыставка "Реки Победы" открылась в Бабушкинском парке Москвы. Проект реализует Федеральное агентство водных ресурсов совместно с Музеем обороны и блокады Ленинграда.

Экспозиция посвящена роли водных объектов в освобождении города на Неве от немецко-фашистских захватчиков. После открытия экспозиции участники церемонии возложили цветы к бюсту летчицы Героя Советского Союза Евгении Рудневой.

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