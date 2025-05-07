Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 мая, 07:00

Город

Тематическая фотовыставка "Реки Победы" открылась в Бабушкинском парке

Тематическая фотовыставка "Реки Победы" открылась в Бабушкинском парке

Яблоня Победы появилась в Аптекарском огороде

Парадные расчеты прибыли на Васильевский спуск в ходе генеральной репетиции в Москве

Генеральная репетиция парада Победы в точности повторит праздничную программу в Москве

В Москве начали отключать отопление

Социальные учреждения перейдут на особый режим работы с 8 по 11 мая

Военная техника стартовала на Волгоградском проспекте Москвы

Ограничения движения ввели в центре Москвы в связи с подготовкой к параду Победы

Собянин сообщил о ликвидации 17 беспилотников, атаковавших Москву с вечера

Новости градостроительного комплекса Москвы

Тематическая фотовыставка "Реки Победы" открылась в Бабушкинском парке Москвы. Проект реализует Федеральное агентство водных ресурсов совместно с Музеем обороны и блокады Ленинграда.

Экспозиция посвящена роли водных объектов в освобождении города на Неве от немецко-фашистских захватчиков. После открытия экспозиции участники церемонии возложили цветы к бюсту летчицы Героя Советского Союза Евгении Рудневой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: 80 лет Победы
городвыставкивидеоАнастасия БородинаЕгор Бедуля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика