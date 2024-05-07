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07 мая, 08:30

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Дептранс рассказал о ситуации на столичных дорогах 7 мая

Дептранс рассказал о ситуации на столичных дорогах 7 мая

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Департамент транспорта Москвы рассказал о ситуации на дорогах во вторник, 7 мая. Ведомство рекомендует жителям столицы пересесть на городской транспорт в связи с неблагоприятными погодными условиями.

При этом на МСД, Кутузовском проспекте и проспекте Багратиона ожидается свободное движение, а на Ленинском проспекте в районе домов 87–99 в обоих направлениях, а также на МКАД с 29-го по 32-й километр и на 14-м километре продолжаются строительные работы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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