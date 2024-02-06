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Новости

06 февраля, 17:15

Город

Декораторы приступили к установке 20-метрового дракона в центре Москвы

Декораторы приступили к установке 20-метрового дракона в центре Москвы

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День зимних видов спорта отметят в столице 7 февраля

В честь китайского Нового года Тверскую площадь украсит 20-метровый дракон. Его уже начали монтировать столичные декораторы.

Впервые этот праздник Москва отметит большим городским фестивалем. С 9 по 18 февраля по всей столице будут работать праздничные площадки. Подготовлена насыщенная программа бесплатных мероприятий: шоу с участием творческих коллективов из Китая и России, ярмарки китайской еды и сувениров, тематические экскурсии, выставки и мастер-классы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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