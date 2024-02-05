Гости Москвы из Китая поделились эмоциями от празднования китайского Нового года в городе

Китайский Новый год впервые отметят в Москве большим городским фестивалем. Он продлится с 9 по 18 февраля.

По решению глав государств 2024 и 2025 годы объявлены годами культур России в Китае и Китая в России. В связи с этим российские власти решили провести празднование китайского Нового года в Москве. Также это событие приурочено к 75-летию отношений России и Китая.

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