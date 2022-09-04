Церемония закрытия фестиваля "Спасская башня" началась на Красной площади.

За 10 дней в рамках мероприятия прошло множество выступлений лучших российских и зарубежных военно-оркестровых и творческих коллективов.

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