Жилье по программе реновации построят на месте ТЦ "Горбушкин двор"

Торговый центр "Горбушкин двор" снесут. На его месте построят жилье по программе реновации. Об этом сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Что думают о сносе здания жители района? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.