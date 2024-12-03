03 декабря, 23:45Город
В Москве прошла конференция "Девелоперы и банки. Диалоги 2024/2025"
Москва активно расстается с устаревшими промзонами и создает новые удобные для жизни кварталы. Во многом это стало возможно за счет появления программы комплексного развития территорий.
О том, куда двигаться дальше, говорили на третьей Всероссийской конференции "Девелоперы и банки. Диалоги 2024/2025", среди организаторов которой банк ВТБ и группа SRG. Встреча прошла в культурном центре "Зотов".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.