В зонах отдыха у воды москвичам предлагают покататься на "бананах" и "ватрушках"

В жару в Москве активизировались предприниматели. Они предлагают отдыхающим покататься на "бананах" и "ватрушках", посмотреть на водоемы с высоты птичьего полета.

Насколько безопасен такой отдых? Проверяют ли подобные аттракционы? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

