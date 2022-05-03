На открытие семи предприятий быстрого питания в Москве выделили 11 млн рублей

Столичные бургерные заменят зарубежный фастфуд. Москва выделила первые гранты на открытие семи новых заведений в сфере быстрого питания на общую сумму 11 миллионов рублей.

Где и когда заработают кафе? Что говорят рестораторы? И удастся ли новым брендам завоевать рынок? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.