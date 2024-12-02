Свыше 40 тыс компаний вступили в Московский инновационный кластер с момента его создания

За 6 лет работы Московского инновационного кластера (МИК) он объединил свыше 40 тысяч компаний со всей страны. Только по итогам текущего года благодаря ему в столице зарегистрировали более 30% от всех российских патентов.

Самые успешные показатели зафиксировали у компаний, связанных с научными разработками и IT-продуктами. Например, замгендиректора компании по производству осветительного оборудования Сергей Горюнов рассказал, что его предприятие изготавливает светильники, которые после используются в парках, скверах, улицах и других фирмах.

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