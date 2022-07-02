В Москве завершается фестиваль, посвященный юбилею ТиНАО

Фестиваль, посвященный десятому юбилею присоединения ТиНАО к Москве, подходит к концу. Еще можно успеть посетить Манежную площадь и принять участие в воркшопах и мастер-классах, посмотреть праздничный концерт.

На площадках также работают рестораны, которые готовят блюда в том числе из продуктов, выращенных в ТиНАО. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

