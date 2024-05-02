Выставку трофейной техники на Поклонной горе посетили десятки тысяч москвичей 1 мая

Выставку трофейного оружия из зоны СВО посетили в первый день работы десятки тысяч москвичей. Площадку на Поклонной горе организовали в кратчайшие сроки, а последний экспонат – американский танк Abrams – установили за несколько часов до открытия выставки.

На площадке представлено свыше 30 образцов военной техники из 12 стран. Выставка трофейной техники будет работать весь май.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.