В московском метро запустили новый формат быстрого питания

На станции метро "Нижегородская" появилось первое кафе московского метрополитена. Заведение разместили прямо в вестибюле. Там можно купить напитки, выпечку и сэндвичи, а также взять все с собой.

В меню – оригинальные десерты в виде вагонов метро, пряники с линиями подземки и авторские напитки. По словам представителей метро, такой формат рассчитан на пассажиров в пути. Кофейня работает ежедневно с 07:00 до 22:00. Подобные точки планируют открыть и на других станциях.

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