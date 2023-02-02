Власти Москвы одобрили проект реконструкции ТЦ "Суздальский" в районе Новокосино

В районе Новокосино реконструируют торговый центр "Суздальский". Проект уже одобрили столичные власти. Зданию почти 20 лет, оно считается устаревшим.

После ремонта его превратят в современный комплекс, который станет просторнее. Его площадь составит три тысячи квадратных метров. В обновленном пространстве откроют магазины, отделения банков, офисы и кафе. Как ожидается, такие перемены положительно скажутся на жизни всего района.

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