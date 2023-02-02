Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:30

Город

Власти Москвы одобрили проект реконструкции ТЦ "Суздальский" в районе Новокосино

Власти Москвы одобрили проект реконструкции ТЦ "Суздальский" в районе Новокосино

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 65 километров

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла

"Утро": плотный поток автомобилей образовался на Октябрьской улице

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 5 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

Три новые выставки можно посетить в столичных музеях в феврале

"Утро": ЦОДД оценил движение в Москве в 3 балла

Свыше 9,5 тыс посетителей пришли на каток Северного речного вокзала с момента открытия

В районе Новокосино реконструируют торговый центр "Суздальский". Проект уже одобрили столичные власти. Зданию почти 20 лет, оно считается устаревшим.

После ремонта его превратят в современный комплекс, который станет просторнее. Его площадь составит три тысячи квадратных метров. В обновленном пространстве откроют магазины, отделения банков, офисы и кафе. Как ожидается, такие перемены положительно скажутся на жизни всего района.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
городвидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика