В Москве запускают программу по утилизации елок

Уже сегодня москвичи могут сдать новогоднюю елку на переработку. В городе начинается экологическая акция "Елочный круговорот". Работают более 500 пунктов сбора хвойных деревьев.

Принимают их бесплатно. Сдать можно елки, пихты и сосны. При этом на деревьях не должно быть праздничных украшений и мишуры.

Потом собранные деревья переработают в щепу. Ее используют для подсыпки в вольерах и для обустройства экологических троп. Ближайший пункт приема елок можно найти на портале "Активный гражданин". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.