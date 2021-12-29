Дворец бракосочетания на ВДНХ подарит билеты на каток парам за подачу заявления 30 декабря

Фото: управление записи актов гражданского состояния города Москвы
Парам, подавшим заявление во Дворце бракосочетания на ВДНХ 30 декабря, подарят билеты на каток, сообщили в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы.
Билеты на главную ледовую площадку города также получат молодожены, заключившие в этот день брак. Пригласительными билетами на каток можно будет воспользоваться весь зимний сезон.
Дворец бракосочетания на ВДНХ 30 декабря работает с 09:00 до 17:00. Количество приглашений ограничено.
Дворец бракосочетания на ВДНХ входит в пятерку самых популярных мест для заключения брака в Москве. В этом году во Дворце поженились около 2,4 тысячи пар – это более 3% от общего количества зарегистрированных браков в городе. Также на ВДНХ более 230 пар заключили брак в историческом павильоне "Космос", свыше 130 пар – в "Москвариуме".
Ранее ЗАГСы Москвы начали прием заявлений на выездную регистрацию брака в 2022 году. В последние годы молодые люди стараются найти индивидуальный и оригинальный подход к свадьбе. На 2022 год есть 8 тысяч свободных мест на 10 площадках.
Госпошлина, как и раньше, составляет 350 рублей. Чтобы подать заявление о церемонии бракосочетания на выездной площадке, нужно прийти в отдел ЗАГС, к которому прикреплена выбранная локация, либо воспользоваться порталом mos.ru или порталом госуслуг.
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