Телезрителям рассказали, где москвичи встретили Новый год

Москва встретила Новый год – город гулял до самого утра. Жители и гости столицы собирались на Никольской и Тверской улицах, в Парке Горького и, конечно, на Красной площади.

Кульминацию праздника – новогодний салют – с Никольской наблюдали сотни москвичей и гостей столицы.

Одной из главных точек притяжения для гуляющих по городу в новогоднюю ночь, стал каток в самом сердце столицы. Люди запаслись горячими напитками, плясали под новогодние шлягеры и зажигали бенгальские огни. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.