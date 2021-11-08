"Спецпроект": новые медиа: тренды индустрии

Традиционные СМИ часто обвиняют в том, что они устарели, выбирают неактуальные форматы и жанры, не умеют работать с аудиторией и ее запросами. Тем не менее, они сохраняют своих зрителей, читателей и слушателей, рейтинги и тиражи. В то время как Vine, SnapChat, Clubhouse и другие новые платформы быстро набирают аудиторию, но также быстро ее теряют.

Вопросом становится: какие из новых медиа останутся экспериментом, а какие станут полноценными конкурентами Facebook и Instagram? Конкурируют ли традиционные и новые медиа за аудиторию или наоборот – позволяют развивать новые типы контента? Можно ли предъявлять к ним одинаковые требования? На эти вопросы эксперты ответят в рамках сессии.

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