"Спецпроект": С Новым годом, Москва! (Часть 2. УмаТурман)

Москва 24 приготовила для телезрителей новогодний концерт и подарки. На ледовой сцене в парке Горького выступили российские звезды.

Группа Uma2rman исполнила для москвичей "Камон", "Ты далеко", "Ума Турман", "Проститься" и другие свои хиты.

