"Спецпроект": С Новым годом, Москва! (Часть 1. Моя Мишель)

Москва 24 приготовила для телезрителей новогодний концерт и подарки. На ледовой сцене в парке Горького выступили российские звезды.

Группа "Моя Мишель" исполнила для москвичей песни "Зима в сердце", "Санта", "Дура", "Настя" и другие свои хиты.

