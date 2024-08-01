Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал о технологиях в развитии города

Как отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, было бы невозможно реализовать текущие городские проекты без технологий. Когда они появляются, их сначала тестируют на полезность и применимость.

Кузнецов подчеркнул, что благодаря технологическому аппарату, который есть в распоряжении властей города, сложнейшие объекты удается запускать в сжатые сроки и на качественно высоком уровне.

Большое интервью с Сергеем Кузнецовым выйдет в четверг, 1 августа, в эфире телеканала Москва 24.

