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01 августа, 16:45

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Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал о технологиях в развитии города

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал о технологиях в развитии города

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Как отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, было бы невозможно реализовать текущие городские проекты без технологий. Когда они появляются, их сначала тестируют на полезность и применимость.

Кузнецов подчеркнул, что благодаря технологическому аппарату, который есть в распоряжении властей города, сложнейшие объекты удается запускать в сжатые сроки и на качественно высоком уровне.

Большое интервью с Сергеем Кузнецовым выйдет в четверг, 1 августа, в эфире телеканала Москва 24.

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