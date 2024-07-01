Катание на сапбордах предлагают москвичам на городских пляжах в жару

На смену дождливому июню в Москву пришел африканский июль. На этой неделе синоптики обещают до 34 градусов тепла. Такой жары в начале месяца не было в российской столице более 100 лет.

Жители Москвы спасаются от жары на городских пляжах. Те, кто предпочитает размеренный отдых на воде, выбирают сапы. Кто хочет почувствовать силу волны, поймать баланс и проверить себя на выносливость, выбирают более энергозатратные виды спорта.

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