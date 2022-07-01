Население "новой" Москвы за 10 лет увеличилось в 2,5 раза

До конца 2022 года в ТиНАО введут в эксплуатацию более трех миллионов квадратных метров жилья. Там строятся новые ЖК, соцобъекты и уже появилось свыше 300 километров дорог.

За 10 лет население ТиНАО выросло в 2,5 раза – до 650 тысяч человек. Кроме того, построено 20 миллионов квадратных метров жилой недвижимости. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.