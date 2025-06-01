На фестивале "Москва – на волне. Рыбная неделя" можно научиться готовить морские блюда

На площадках фестиваля "Москва – на волне. Рыбная неделя" можно не только попробовать блюда из рыбы и морепродуктов, но и узнать, как их правильно готовить. В центре столицы проходят мастер-классы от шеф-поваров, дегустации и гастрономические презентации.

На площади Революции гости пробуют шашлычки из рыбы, супы и стейки из морских деликатесов, а также знакомятся с региональными рецептами. Представители оргкомитета отмечают, что фестиваль помогает не только разнообразить питание, но и популяризировать рыбную продукцию отечественных производителей.

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