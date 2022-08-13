Осенний велофестиваль пройдет в Москве 4 сентября

Осенний велофестиваль состоится в Москве 4 сентября.

По данным Дептранса, регистрация уже открыта. Маршрут фестиваля рассчитан на 29 километров – от "Москва-Сити" до ВДНХ по набережным Москвы-реки и Яузы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.