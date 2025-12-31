Московские конфеты и шоколад поставляют в десятки стран мира

Московские кондитерские изделия завоевывают мировые рынки. Крупнейший в России кондитерский завод ежедневно производит тонны сладостей, включая премиальные конфеты, многие из которых создаются вручную.

К новогодним праздникам холдинг "Объединенные кондитеры", куда входит 16 фабрик, выпустил 57 видов сладких подарков. Продукция предприятия поставляется на экспорт в более чем 45 стран.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.