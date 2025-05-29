Курс доллара опустился ниже 78 рублей

Расчетный курс доллара стремительно снижается. В четверг, 29 мая, он уже опускался ниже 78 рублей. По мнению части аналитиков, к началу лета американская валюта может достичь отметки в 77 рублей. Другие, напротив, не исключают резкого роста – до 100 рублей.

На укрепление рубля влияют сразу несколько факторов: стабильная макроэкономическая ситуация в стране, сезонное сокращение импорта и общее ослабление доллара на мировом рынке.

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