Москвичи смогут переводить между своими счетами в банках до 30 млн рублей

Москвичи смогут бесплатно переводить между своими счетами в разных банках до 30 миллионов рублей в месяц. Как сообщает пресс-служба Цетробанка РФ, новое правило вступит в силу 1 мая 2024 года.

Нововведение касается только онлайн-переводов через Систему быстрых платежей (СБП). При этом при переводе от одного человека к другому через СБП лимит останется прежним – 100 тысяч рублей в месяц. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.