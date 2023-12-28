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28 декабря, 11:30

Экономика

Москвичи смогут переводить между своими счетами в банках до 30 млн рублей

Москвичи смогут переводить между своими счетами в банках до 30 млн рублей

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Москвичи смогут бесплатно переводить между своими счетами в разных банках до 30 миллионов рублей в месяц. Как сообщает пресс-служба Цетробанка РФ, новое правило вступит в силу 1 мая 2024 года.

Нововведение касается только онлайн-переводов через Систему быстрых платежей (СБП). При этом при переводе от одного человека к другому через СБП лимит останется прежним – 100 тысяч рублей в месяц. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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