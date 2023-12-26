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26 декабря, 08:00

Общество

Россияне рассказали, сколько готовы потратить на новогодние подарки коллегам

Россияне рассказали, сколько готовы потратить на новогодние подарки коллегам

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Россияне рассказали, сколько потратят на новогодние подарки коллегам. По данным одной из цифровых платформ, 30% опрошенных готовы выделить на хорошее настроение сотрудников максимум 500 рублей. Еще 40% респондентов признались, что отложили на подарки до тысячи рублей.

Отмечается, что рейтинг самых популярных подарков возглавляют наборы с чаем или кофе, сладости и новогодние украшения. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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