Корейская черная комедия "Мистер и Миссис Икс" вышла в российский прокат

В российском прокате появилась корейская чернокомедийная мелодрама "Мистер и Миссис Икс". Она про популярную актрису, которая встретила эксцентричного миллионера и осталась с ним жить на острове.

Но через семь лет она превратилась в подавленную и забитую женщину. В итоге героиня начинает планировать убийство мужа. По словам кинокритиков, фильм по стилю напоминает работы Квентина Тарантино. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.