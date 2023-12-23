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23 декабря, 11:45

Культура

Корейская черная комедия "Мистер и Миссис Икс" вышла в российский прокат

Корейская черная комедия "Мистер и Миссис Икс" вышла в российский прокат

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В российском прокате появилась корейская чернокомедийная мелодрама "Мистер и Миссис Икс". Она про популярную актрису, которая встретила эксцентричного миллионера и осталась с ним жить на острове.

Но через семь лет она превратилась в подавленную и забитую женщину. В итоге героиня начинает планировать убийство мужа. По словам кинокритиков, фильм по стилю напоминает работы Квентина Тарантино. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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