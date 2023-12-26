Аналитики выяснили, что россияне чаще всего дарят коллегам на Новый год

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41% россиян дарят своим коллегам на Новый год наборы с чаем или кофе, 28% – сладости и 27% – елочные игрушки. Об этом пишет RT со ссылкой на опрос сервиса "Работа.ру" и финтех-компании "ЮMoney", в котором приняли участие более 3,6 тысячи человек.

"17% респондентов дарили коллегам книги, а 14% опрошенных преимущественно приобретали парфюмерию и косметику. По 9% участников опроса выбирали в качестве подарка наборы для творчества или теплые вещи (перчатки, шарф)", – говорится в сообщении.

Также в результате исследования стало известно, сколько россияне тратят на подарки коллегам. Около 30% заявили, что их лимит суммы ограничен 500 рублями, 40% опрошенных отметили, что максимальная стоимость подарка составит от 501 до 1 тысячи рублей.

Еще 19% заявили, что их лимит составляет до 1,5 тысячи рублей. 4% граждан поделились, что тратят на подарки коллегам до 2 тысяч рублей, а у 6% опрошенных сумма превышает 2 тысячи рублей.

Ранее эксперты рассказали, что при выборе подарка на Новый год лучше не рассматривать кастрюли и носки, поскольку эти вещи напоминают о быте и рассеивают атмосферу праздника. Как уточнила бизнес-консультант по этикету Татьяна Николаева, в этом вопросе следует исходить из того, кому предназначен презент – близким или малознакомым людям, коллегам или родным.

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