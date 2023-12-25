Россияне получат соцвыплаты за январь не позднее 28 декабря

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Граждане РФ будут получать социальные выплаты – пенсии, ЕДВ, ДМО, ДСО, ДЕМО и другие – за январь 2024 года в конце декабря 2023-го. Средства россиянам будут начислены не позднее 28 декабря, пишет "Российская газета" со ссылкой на данные Соцфонда.

В указанные даты граждане также будут получать детские выплаты, меры социальной поддержки населения, выплаты военным и членам их семей. Их пенсионное обеспечение осуществляет Социальный фонд России. Вместе с тем россияне получат ежемесячную выплату из средств материнского капитала.

В материале указали, что деньги на выплату январских пенсий и пособий поступают в банки от СФР в конце декабря. Кредитные организации зачисляют поступившие средства на счета пользователей.

Соцвыплаты, которые передаются почтовыми отделениями связи, граждане смогут получить согласно графику работы почтовых отделений связи.

Ранее жителям Москвы напомнили, что социальные выплаты для пожилых, многодетных семей, горожан с инвалидностью и других с 1 января 2024 года будут увеличены. Величина городского социального стандарта составит 24 500 рублей, такое решение принял Сергей Собянин.

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