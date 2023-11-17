"Лучше делать в России": как работают банкоматы московского производства

Российские банки начали получать первые банкоматы столичного производства. Устройства почти целиком состоят из отечественных комплектующих, а к 2026 году планируется, что они станут полностью независимыми от импорта. Рассказываем, что известно об этих аппаратах.
Сенсорный экран, улучшенная защита
Банкоматы, произведенные в столичном индустриальном парке "Руднево", начали поставлять в российские банки. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.
Новые банкоматы имеют сенсорный экран, оборудованы мультимедийной системой и позволяют выполнять все привычные операции. На них установлена улучшенная защита от вандалов и аферистов. Устройства умеют бесконтактно считывать банковские и транспортные карты, а так же QR- и штрих-коды. Вместе с тем, за счет биометрической камеры пользователи могут проводить некоторые операции даже без пластика.
Сами устройства на 80% состоят из сделанных в России комплектующих. В частности, они оснащены процессором отечественного производства – "Эльбрус". Кроме того, программное обеспечение, установленное на аппараты, также российское. Планируется, что к 2026 году при их сборке удастся полностью отказаться от импортных деталей.
"Будут востребованы еще много лет"
О начале серийного производства отечественных банкоматов на площадке индустриального парка "Руднево" Сергей Собянин рассказал еще в мае этого года.
Он отметил, что банкоматы столичного производства являются качественным конкурентным продуктом, который отвечает не только сегодняшним, но и перспективным запросам со стороны рынка. В настоящий момент завод в Москве способен за год выпускать до 15 тысяч аппаратов. Однако его мощность может быть увеличена в два раза. Такой объем производства в состоянии почти полностью закрыть потребности внутреннего рынка.
На предприятии, где делают банкоматы, практически все автоматизировано. Технологическая линия состоит из 11 постов финальной сборки и еще девяти, где происходит тестирование готовой продукции. В производстве используются роботы и 3D-печать.
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