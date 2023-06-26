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Новости

22:15

Экономика

Минпромторг заявил, что работу блока промышленности и торговли перевели в штатный режим

Минпромторг заявил, что работу блока промышленности и торговли перевели в штатный режим

В столице откроют первый магазин экс-производителей IKEA

Работу блока промышленности и торговли перевели в штатный режим

"Деньги 24": в России активно развивается "детский банкинг"

Новости часа: более 7 тыс жителей Подмосковья обратились к врачу из-за укуса клещей

Работу блока промышленности и торговли в России перевели в штатный режим

Новости часа: Путин продлил запрет на продажу нефти и нефтепродуктов из РФ по потолку цен

Работу блока промышленности и торговли в РФ перевели в штатный режим

Собянин: инвестиции в основной капитал Москвы выросли в 6,9 раза с 2011 года

Новости часа: вузы в регионах, где был режим КТО, начнут штатно работать с 27 июня

Работу блока промышленности и торговли перевели в штатный режим, при этом в условиях режима КТО все предприятия работали слаженно. Об этом заявили в Минпромторге.

В субботу, 24 июня, в столице отменили все массовые мероприятия, а 26 июня объявили нерабочим днем. Можно ли попасть в медицинские организации и социальные учреждения? Что и в каком режиме работает? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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