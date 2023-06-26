Минпромторг заявил, что работу блока промышленности и торговли перевели в штатный режим

Работу блока промышленности и торговли перевели в штатный режим, при этом в условиях режима КТО все предприятия работали слаженно. Об этом заявили в Минпромторге.

В субботу, 24 июня, в столице отменили все массовые мероприятия, а 26 июня объявили нерабочим днем. Можно ли попасть в медицинские организации и социальные учреждения? Что и в каком режиме работает? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.