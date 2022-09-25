В маркетплейсах появились разделы с товарами "Как в IKEA"

У популярных маркетплейсов появился особый раздел с товарами "Как в ИКЕА". Продавцы утверждают, что там можно купить мебель и аксессуары для дома от шведского гиганта. А если оригинал не найдется, то есть аналоги.

Как отличаются цены на российских онлайн-площадках и у продавцов IKEA в других странах? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

