Володин заявил, что РФ будет производить выплаты по внешнему долгу в рублях

Россия будет расплачиваться по внешнему долгу в рублях после решения США не продлевать лицензию на его обслуживание. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

РФ должна отказываться от Болонской системы поэтапно, выпускников надо знакомить с изменениями хотя бы за два года, сообщил Рособрнадзор.

Производитель одежды Marks & Spencer полностью покинет российский рынок.