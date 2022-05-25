В частных лабораториях заканчиваются реагенты для анализов – СМИ

В частных лабораториях заканчиваются реагенты для анализов. Об этом заявили СМИ. Из-за санкций их перестали поставлять многие иностранные компании.

В столичном Депздраве сообщили, что в больницах и поликлиниках реагентов достаточно, а в Минздраве заявляют, что в России есть свои производители.

Доступны ли все анализы в частных клиниках? Как меняются цены? И как в этой отрасли проходит импортозамещение? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.