Эксперты прокомментировали ситуацию с нехваткой топлива на некоторых заправках в РФ

В Москве и других регионах России водители пожаловались на нехватку топлива на некоторых заправках. В связи с этим 21 сентября правительство РФ ввело временный запрет на экспорт топлива. Решение было принято с целью стабилизации цен на бензин и дизель в России.

Что на данный момент происходит с бензином и дизелем на заправках в Москве и регионах? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.