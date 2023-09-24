Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 сентября, 15:15

Экономика

Эксперты прокомментировали ситуацию с нехваткой топлива на некоторых заправках в РФ

Эксперты прокомментировали ситуацию с нехваткой топлива на некоторых заправках в РФ

Эксперты оценили ситуацию с нехваткой топлива на некоторых заправках в РФ

Российские водители сообщили о нехватке топлива на некоторых заправках

"Деньги 24": проценты по кредитам выросли после повышения ключевой ставки ЦБ РФ

Первый перезапущенный магазин Tommy Hilfiger открылся в РФ

В правительстве РФ оценили возможности льготной ипотеки

Вице-премьер России заявил об отсутствии дефицита топлива в РФ

Новости часа: участок Новохохловской улицы перекрыли до 13 декабря

Цены на бананы могут вырасти на 20% – СМИ

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру субботы

В Москве и других регионах России водители пожаловались на нехватку топлива на некоторых заправках. В связи с этим 21 сентября правительство РФ ввело временный запрет на экспорт топлива. Решение было принято с целью стабилизации цен на бензин и дизель в России.

Что на данный момент происходит с бензином и дизелем на заправках в Москве и регионах? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикавидеоСтанислав КуликВиктория Коннова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика