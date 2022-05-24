Россияне стали реже оформлять кредиты и брать ипотеку

В России стали реже оформлять кредиты и брать ипотеку. Это следует из данных Центрального банка.

Так, выдачи ипотечных кредитов сократились более чем в 3 раза, до 162 миллиардов рублей. Регулятор отмечает, что изменения произошли как по льготной ипотеке, по которой в начале апреля увеличили ставку с 7 до 12%, так и по семейной, хотя по ней условия не менялись.

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