Вице-премьер РФ провел совещание с компаниями по ситуации на рынке нефтепродуктов

Вице-премьер России Александр Новак провел совещание с представителями компаний по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. Стороны обсудили текущую ситуацию с обеспечением автомобильным топливом в стране и ценообразованием на него в оптовом и розничном сегментах, сообщает правительство России.

Отмечается, что в настоящий момент дефицит топлива в России отсутствует, совокупный объем накопленных запасов топлива в стране на 20 сентября составлял 4,85 миллиона тонн.