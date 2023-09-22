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22 сентября, 19:15

Экономика

Вице-премьер РФ провел совещание с компаниями по ситуации на рынке нефтепродуктов

Вице-премьер РФ провел совещание с компаниями по ситуации на рынке нефтепродуктов

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Вице-премьер России Александр Новак провел совещание с представителями компаний по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. Стороны обсудили текущую ситуацию с обеспечением автомобильным топливом в стране и ценообразованием на него в оптовом и розничном сегментах, сообщает правительство России.

Отмечается, что в настоящий момент дефицит топлива в России отсутствует, совокупный объем накопленных запасов топлива в стране на 20 сентября составлял 4,85 миллиона тонн.

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